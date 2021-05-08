سوق العراق للاوراق المالية يغلق ابوابه منتصف الاسبوع

2021/05/08 | 12:00 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اعلن سوق العراق للأوراق المالية عن إغلاق تداوله يوم الاثنين المقبل نتيجة الحظر وعيد الفطر.وقال السوق في بيان ، انه "استنادا الى قرار مجلس الوزراء ومقررات اللجنة العليا للصحة والسلامة لوجود حظر التجوال اعتبارا من 12 ولغاية 22 ايار فانه ستكون آخر جلسة تداول بالأوراق المالية قبل عيد الفطر يوم الاثنين المقبل من أجل الانتهاء من التسويات والمقاصة بين شركات الوساطة والمستثمرين ".واضاف ان "اول جلسة تداول بالأوراق المالية ستكون بعد عيد الفطر وحظر التجوال ، اعتبارا من يوم الأحد الموافق 23 ايار ".يذكر ان سوق العراق للأوراق المالية ينظم خمس جلسات تداول أسبوعيا من الأحد الى الخميس، ومدرجة فيه 103 شركات مساهمة عراقية تمثل قطاعات المصارف والاتصالات والصناعة والزراعة والتأمين والاستثمار المالي والسياحة والفنادق./انتهى8

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