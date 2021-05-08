ريال مدريد يتلقى صفعة جديدة بعد الخروج الأوروبي

2021/05/08 | 12:03 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ ذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن تمرينات ريال مدريد عقب توديعه لدوري أبطال أوروبا بـ48 ساعة غاب عنها الثلاثي فيدي فالفيردي وفينيسيوس جونيور وسيرخيو راموس.وتركت الهزيمة أمام تشيلسي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ريال مدريد في حالة هشة، على الرغم من أن العملاق الإسباني ليس لديه وقت للتفكير في خيبة أمله القارية […]

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