2021/05/08 | 12:03 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يأمل الآلاف من مشجعي مانشستر سيتي وتشيلسي، في حضور نهائي دوري أبطال أوروبا في إسطنبول، هذا الشهر، لكنهم يواجهون عقبة كبيرة، وسط تحذيرات وزارة الخارجية البريطانية من السفر إلى تركيا، إلا للضرورة القصوى، بسبب كوفيد-19.

وفاز تشيلسي (2-0) على ريال مدريد، ليضمن مواجهة إنجليزية في النهائي مع السيتي، في أكبر المدن التركية، يوم 29 مايو آيار الجاري، وسط جهود تركيا لمقاومة هجمات فايروس كورونا الشرسة.

وفي الأسابيع الأخيرة، احتلت تركيا المركز الرابع عالميا، في عدد حالات الإصابة اليومية بكوفيد-19، وهو ما تطلب فرض إجراءات العزل العام هذا الشهر، حتى 17 مايو آيار.

وساهمت هذه الخطوة في احتواء الفايروس، مع تراجع عدد الإصابات اليومية لأقل من 27 ألف حالة، أمس الأربعاء، مقارنة بما يزيد على 63 ألف إصابة يومية في منتصف أبريل نيسان الماضي.

ولن تواجه الجماهير البريطانية، التي تخطط لحضور اللقاء، أي مصاعب تتعلق بالقواعد التركية، حيث لن يصبح من الإلزامي على القادمين من بريطانيا، تقديم نتائج فحص سلبية للفايروس عند الوصول إلى تركيا، بدءا من يوم 15 مايو آيار.

وأكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، الأسبوع الماضي، إقامة المباراة النهائية في إسطنبول كما كان مخططا، مع السماح بعدد محدود من الجماهير.

وكان من المفترض أن يستضيف استاد أتاتورك الأولمبي نهائي العام الماضي، لكن الخطة تغيرت بسبب الوباء، لتقام الأدوار الأخيرة والمباراة النهائية في لشبونة البرتغالية.

وسبق أن استضاف ملعب أتاتورك نهائي دوري الأبطال، عام 2005، حين تغلب ليفربول بركلات الترجيح على ميلان، عقب التعادل (3-3) في مباراة ملحمية.

PUKmedia وكالات

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عقبة كبرى تواجه الجماهير في نهائي إسطنبول) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عقبة كبرى تواجه الجماهير في نهائي إسطنبول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).