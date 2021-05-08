التحالف الدولي يسلم القوات العراقية ذخيرة بقيمة مليون و779 الف دولار

2021/05/08 | 12:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تسلمت القوات الأمنية العراقية دفعة جديدة من الذخيرة المقدمة من قبل قوات التحالف الدولي.

وذكر التحالف الدولي ان الدفعة الجديدة من الذخيرة والمعدات التي تسلمتها القوات العراقية في قاعدة عين الأسد، والبالغة قيمتها أكثر من مليون وسبع مئة وتسعة وسبعين الف دولار، تأتي ضمن جهود دعم العراق في مهمته من أجل هزيمة داعش، وكجزء من برنامج صندوق تمويل التدريب والتجهيز لمكافحة داعش من خلال ميزانية وزارة الدفاع المخصصة لعملية العزم الصلب.

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