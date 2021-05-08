اندلاع حريق في فندق بمنطقة ما بين الحرمين في كربلاء وفرق الإطفاء والإسعاف تهرع للموقع

2021/05/08 | 12:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت مصادر محلية في محافظة كربلاء عن اندلاع حريق كبير بأحد الفنادق.

المصادر أكدت ان فرق الإطفاء هرعت الى موقع الحريق الذي اندلع في فندق بمنطقة ما بين الحرمين بهدف السيطرة على النيران، في وقت توجهت فيه مركبات الإسعاف لنقل المصابين الى المستشفيات القريبة، في حين لم تفصح الجهات الرسمية لغاية الان عن الحصيلة النهائية لضحايا الحادث أو ملابسات وأسباب وقوعه.

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