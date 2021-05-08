نائب برلماني يؤكد بأن العملية السياسية في خطر وسنخسر الجمهور بشكل كامل

2021/05/08 | 12:13 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس كتلة العدل والاحسان البرلمانية النائب فيصل العيساوي،اليوم السبت، ان العملية السياسية في خطر، مشيرا الى اننا سنخسر الجمهور بشكل كامل وستنتهي العملية السياسية ونذهب الى نهايات مجهولة، في حال عدم استكمال جميع مقومات دعم العملية السياسية وفقا لتطلعات … Readmore

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