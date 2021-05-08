بعد كورونا.. عدوى

2021/05/08 | 12:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

أكدت دائرة صحة ديالى، اليوم السبت، بأن حبة بغداد تحتل ثاني أكثر الأمراض المعدية بعد كورونا في المحافظة.

وقال مدير إعلام صحة ديالى فارس العزاوي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "حبة بغداد تنتشر بشكل لافت في مناطق عدة من ديالى في الأونة الأخيرة باعتبارها من الأمراض المستوطنة في المحافظة، مؤكدا بأن عدم أخذ بعض الدوائر ذات العلاقة ومنها البلدية والبيطرة لدورها في منع عوامل بروز هذا المرض والناتج عن التقارب بين الانسان والحيوانات أدى إلى زيادة وتيرة الإصابات خاصة في المناطق الزراعية".

وأضاف، أنه "حبة بغداد تعد حاليا ثاني أكثر الأمراض المعدية انتشارا في ديالى بعد كورونا وهناك عشرات الإصابات التي تسجل في مناطق وقصبات مختلفة من المحافظة، مبينا أن، العلاجات متوفرة في مؤسسات الصحة لكن مستوى الإصابات في ارتفاع ما يستدعي جهود داعمة لدائرة الصحة في التوعية والتثقيف ومعالجة أسباب انتشاره".

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