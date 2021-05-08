حكمان عراقيان لقيادة منافسات كأس العرب للصالات

2021/05/08 | 12:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

يشاركُ الحكمان الدوليان حسن محمد وهاوكار سالار، في إدارة مباريات بطولة كأس العرب لكرة الصالات التي ستقام في العاصمة المصرية (القاهرة) للفترة من 20 إلى 30 من شهر أيار الحالي.

وذكرت الهيأة التطبيعية لاتحاد الكرة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "الحكمين حسن محمد وهاوكار سالار من أبرز الحكام المدرجين في قائمة النخبة الآسيوية لحكام الصالات، وسبق لهما التواجد في العديد من البطولات العربية والآسيوية".

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