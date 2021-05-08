2021/05/08 | 12:33 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم السبت، ضرورة التصويت على تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات من قبل مجلس النواب خلال الدورة الحالية.

وقالت النائبة الماس فاضل عضوة اللجنة القانونية النيابية خلال تصريح خاص لـPUKmedia: ان تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات ضروري جداً لان هناك فراغ قانوني ودستوري واداري وتشريعي بسبب حل مجالس المحافظات لذا من الضروري سد هذا الفراغ.

واضافت: هناك مشاكل عديدة تعاني منها المحافظات بسبب حل مجالس المحافظات، وهناك انعدام للمتابعة والرقابة واصدار بعض القرارات الضرورية والمصادقة على المشاريع.

واوضح: ان اللجنة القانونية انتهت منذ فترة طويلة من اعداد تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات لكي يتم التصويت عليه داخل مجلس النواب واجراء انتخابات مجالس المحافظات.

وقالت: نحن طالبنا باجراء انتخابات مجالس المحافظات مع انتخابات مجلس النواب لكن مع الاسف لم نتمكن من ذلك والآن انتخابات مجالس المحافظات اصبحت ضرورة قصوى ويجب الاسراع بتشريع التعديل واجراء الانتخابات بسرعة.

PUKmedia خاص

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القانونية النيابية تؤكد ضرورة الاسراع بتعديل قانون الانتخابات ) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القانونية النيابية تؤكد ضرورة الاسراع بتعديل قانون الانتخابات ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).