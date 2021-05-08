2021/05/08 | 12:33 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 2 دقیقة

70 مشاهدة

افاد مصدر امني، السبت، بتعرض مكتب المحامي علي دحام السامر وسط البصرة الى هجوم بواسطة عبوة ناسفة.

وقال المصدر لـ NRT عربية (8 أيار 2021)، إن "عبوة ناسفة القاها احد الاشخاص المجهولين على مكتب المحامي علي دحام السامر وسط البصرة ولاذ بالفرار".

واضاف المصدر ان "نجل السامر نجا من هذا الاستهداف"، عازيا الامر الى "قرارات حكم صادرة على متجاوزين في شارع الوفود بإزالة التجاوزات على املاك الوقف السني".

ولم يصدر أي "بيان رسمي من الجهات المعنية حول ملابسات الحادث حتى اللحظة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجهولون يلقون عبوة ناسفة على مكتب أحد المحامين في البصرة (فيديو)) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجهولون يلقون عبوة ناسفة على مكتب أحد المحامين في البصرة (فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).