وزارة الكهرباء للمواطنين: ساعات التجهيز سترضيكم.. الصيف الحالي افضل من السابق

2021/05/08 | 12:33 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أطلقت وزارة الكهرباء عن طريق ناطقها الرسمي، أحمد موسى العبادي، السبت، وعدا للمواطنين بزيادة ساعات تجهيز الطاقة للمواطنين، فيما أشار العبادي إلى أن فصل الصيف الحالي سيكون الأفضل بـ "المجمل" من السابق، بتجهيز الطاقة للمواطنين.

وقال العبادي إن "إنتاج الطاقة من المحطات التوليدية في عموم العراق يبلغ حاليا بحدود 15 ألف ميغاواط ومن المتوقع الوصول به إلى 22 الف ميغاواط مع بداية شهر حزيران المقبل، مما سيوفر ساعات تجهيز كبيرة ومرضية جدا للمواطنين بالمقارنة مع الأعوام السابقة".

وأشار إلى "عدم التكهن بساعات التجهيز لأنها محكومة بحجم التجاوز على الشبكة والتزام المحافظات بالحصص وتوريد الغاز للمحطات، والتعامل مع الأمر ربما يفرز بعض الحوادث والطوارئ الفنية وإعطاب المحولات، بالتالي سيتفاوت التجهيز من منطقة إلى أخرى".

وأضاف، أن "ما تطمح إليه الوزارة هو الوصول بالإنتاج إلى 22 ألف ميغاواط في حزيران المقبل، مما سيساعد على تجهيز المواطنين بساعات مرضية من الكهرباء تكون أفضل من الصيف الماضي بالمجمل، شريطة استقرار تجهيز الغاز الذي في حال توفره ستتمكن الوزارة من الوصول إلى 28 ألف ميغاواط خلال الصيف المقبل".

وبين، أن "يوم 17 من الشهر الحالي سيشهد الافتتاح الرسمي لإدخال الوحدة الأولى من محطة صلاح الدين الحرارية بطاقة 630 ميغاواط، تليها بعد 3 أشهر الوحدة الثانية بواقع 630 ميغاواط، وبذلك ستكون المحطة قد رفدت المنظومة بـ1260 ميغاواط".

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