اقليم كوردستان..نسبة الشفاء من كورونا تتجاوز 134 الف حالة

2021/05/08 | 12:34 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، عن احدث حصيلة للاصابات بفايروس كورونا في اقليم كوردستان.

وقالت وزارة الصحة في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه: ان عدد حالات الاصابة بفايروس كورونا في اقليم كوردستان وصل الى 155668 حالة اصابة، 49805 في اربيل و47344 في السليمانية، و55020 في دهوك و3499 في حلبجة.

واضاف البيان: ان عدد حالات الشفاء من فايروس كورونا بعد تلقي العلاج والعناية الطبية بلغ 134471 حالة، 42448 في اربيل و40128 في السليمانية و78777 في دهوك و3118 في حلبجة، وعدد حالات الوفاة بلغ 4088 حالة، 1120 منها في اربيل و1876 في السليمانية و947 في دهوك، و145 في حلبجة.

وتابع البيان: ان الحالات الباقية الى يبلغ عددها 17109 حالة هي تحت الرعاية الطبية المستمرة، 6237 في اربيل و5340 في السليمانية و5296 في دهوك و236 في حلبجة.

PUKmedia متابعة

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