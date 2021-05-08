2021/05/08 | 12:44 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأعلنت وزارة التعليم والبحث العلمي، عن ارتفاع مؤشر البحث العلمي العراقي الى أكثر من 70 ألفاً في سكوبس.وقال بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه " إدراكاً لأهمية البحث العلمي وجودته التي يقتضيها النشر العالمي في المستوعبات الرصينة حققت الجامعات والكليات العراقية نشراً متصاعداً في مستوعبات سكوبس خلال مدة عام كامل بنسبة 30% لتصل أعداد البحوث المنشورة الى سبعين ألفاً ومئتين وخمسة وعشرين بحثاً".وأضاف البيان أن "الجامعات الحكومية رفدت حركة البحث العلمي بسبعة وستين ألفاً ومئتين وثمانية وستين بحثاً علمياً ،والجامعات والكليات الأهلية أسهمت بنشر ألفين وتسعمئة وسبعة وخمسين بحثاً".وأكد البيان أن "الوزارة ماضية في العمل المتواصل على وفق برنامج مدروس وتوقيتات محسوبة للارتقاء بالبحث العلمي كماً ونوعاً وتطوير مؤشرات الجودة وتأمين متطلبات التنافس في التصنيفات العالمية".

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