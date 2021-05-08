2021/05/08 | 12:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف أدهم محروس، ابن الفنانة نادية العراقية، عن تطورات حالتها الصحية بعد دخولها العناية المركزة إثر إصابتها بفيروس كورونا.

وقال أدهم على حسابه في "فيسبوك": "أمي علي جهاز تنفس صناعي ومفيش غير الدعاء عشان ترجعلنا تاني ...أرجو الدعاء".

وكانت الفنانة العراقية قد أصيبت بعدة أزمات صحية، إذ أنها في البداية عانت من نزيف حاد في العين اليمنى، ثم بعد ذلك شعرت بأعراض فيروس كورونا، هي وباقي أسرتها، حيث أنها كانت قد قالت عبر حسابها: "يلا كملت ..



برد شديد حساسيه في الصدر البيت كله تعبان".

هذا وأعلنت في وقت سابق عن إصابتها، هي وباقي أسرتها، بفيروس كورونا، وأضافت: "هجمت الكورونا علي بيتنا ربنا مايوريها لحد..



مش عارفه ليلي من نهاري بخطرف ومتكسرة زي مايكون عاملة حادثة واتكسرت..



اللي جت له كورونا يحكيلي عمل ايه وهل هناك أطباء يجو البيت يعملو تحاليل دم..دعواتكم وحرصو الموضوع خطير".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نجل الفنانة ’’نادية العراقية’’ يكشف حالتها الصحية بعد دخولها العناية المركزة بسبب كورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نجل الفنانة ’’نادية العراقية’’ يكشف حالتها الصحية بعد دخولها العناية المركزة بسبب كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).