الأمن يحبط محاولة لتهريب 1000 رأس غنم في ديالى

2021/05/08 | 12:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

كشف مصدر امني رفيع في ديالى، السبت (8 ايار 2021)، عن احباط اكبر عملية تهريب للاغنام بعد عام 2003، شمال شرقي المحافظة.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، ان "مفارز من استخبارات الفرقة الخامسة ولواء 20 في الجيش العراقي نجحت من خلال معلومات دقيقة من احباط عملية تهريب اكثر من الف راس من الاغنام واعتقال اثنين من المهربين في قاطع كلابات ضمن ريف ناحية قره تبه (110كم شمال شرقي بعقوبة)".

واضاف، انه " تم نقل المعتقلين الى مركز امني للتحقيق معهما، مؤكدا بان العملية هي الاكبر من نوعها بعد 2003 وجاءت وفق معلومات دقيقة جدا حددت مسار انتقال المهربين وقطعان الاغنام في المناطق الزراعية قبل اعتقالهما".

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