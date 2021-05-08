ارتفاع أسعار الذهب لأعلى مستوى منذ 6 أشهر

2021/05/08 | 12:45 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

ارتفعت أسعار الذهب إلى مستويات قياسية هي الأعلى منذ 6 أشهر، لتحقق بذلك أفضل أداء أسبوعي خلال هذه الفترة.

وقالت شبكة "سي إن بي سي" إن أسعار الذهب ارتفعت لأكثر من 1% بعد تراجع غير متوقع في نمو الوظائف الأمريكية في أبريل/نيسان سرع من خسائر الدولار وعوائد سندات الخزانة. وارتفع السعر الفوري للذهب بنحو 0.84% إلى 1830.41 دولار للأونصة وبمكاسب 3.5% منذ بداية الأسبوع، وهو أفضل أداء له منذ نوفمبر/تشرين الثاني، فيما صعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.9% ليتحدد سعر التسوية عند 1831.30 دولار.

وزادت الوظائف غير الزراعية 266 ألف وظيفة فحسب في أبريل وسط مصاعب يجدها أرباب العمل بسبب نقص العمالة بالتزامن مع إعادة فتح الاقتصاد، كما هبط البلاديوم 0.7% إلى 2925.15 دولار، بعد أن بلغ ذروة غير مسبوقة عند 3017.18 دولار في وقت سابق من الأسبوع.

وارتفعت الفضة 0.4% مسجلة 27.41 دولار للأوقية، بمكاسب أسبوعية 5.8%، بينما تراجع البلاتين 0.2% إلى 1250.48 دولارا للأونصة.

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