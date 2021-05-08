تطورات الحالة الصحية للفنانة نادية العراقية بعد دخول العناية المركزة..

2021/05/08 | 12:56 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

كشف ابن الفنانة نادية العراقية أدهم محروس، عن تطورات حالتها الصحية بعد دخولها العناية المركزة إثر إصابتها بفيروس كورونا.

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وقال أدهم على حسابه في "فيسبوك": "أمي علي جهاز تنفس صناعي ومفيش غير الدعاء عشان ترجعلنا تاني ...أرجو الدعاء".

وكانت الفنانة العراقية قد أصيبت بعدة أزمات صحية، إذ أنها في البداية عانت من نزيف حاد في العين اليمنى، ثم بعد ذلك شعرت بأعراض فيروس كورونا، هي وباقي أسرتها، حيث أنها كانت قد قالت عبر حسابها: "يلا كملت..



برد شديد حساسيه في الصدر البيت كله تعبان".

هذا وأعلنت في وقت سابق عن إصابتها، هي وباقي أسرتها، بفيروس كورونا، وأضافت: "هجمت الكورونا علي بيتنا ربنا مايوريها لحد..



مش عارفه ليلي من نهاري بخطرف ومتكسرة زي مايكون عاملة حادثة واتكسرت..



اللي جت له كورونا يحكيلي عمل ايه وهل هناك أطباء يجو البيت يعملو تحاليل دم..دعواتكم وحرصو الموضوع خطير".

"صدى البلد"

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