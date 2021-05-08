التجارة العراقية تعلن موعد إضافة “المعجون والبقوليات” إلى البطاقة التموينية

2021/05/08 | 12:56 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التجارة، موعد المباشرة بتطبيق قرار إضافة مادتي معجون الطماطم والبقوليات للحصة التموينية....

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