القبض على 64 مطلوباً وضبط مواد مخدرة بكميات كبيرة في البصرة

2021/05/08 | 13:01 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت خلية الاعلام الامني، القبض على 64 مطلوباً وضبط مواد مخدرة بكميات كبيرة في محافظة البصرة.

وذكرت الخلية في بيان أن “قوة مشتركة من قيادة عمليات البصرة، القت القبض على (64) مطلوبا وفق مواد مختلفة ، وتضبط مواد مخدرة بكميات كبيرة “.

واوضحت ان “قوة من قيادة عمليات سومر من خلال قسم مكافحة مخدرات ميسان، نفذت واجب تفتيش في محافظة ميسان حيث تم القاء القبض على (٦) مطلوبين وفق المادة (٢٨ ق ع ) مخدرات”.

وبينت أن “قوة مشتركة ضمن قيادة عمليات بغداد، تمكنت من القاء القبض على مطلوبين اثنين وفق مواد قانونية مختلفة و ضبطت ٤ مسدسات و٢٩ حبة مخدرة و٤ اجهزة تعاطي و٤٣٣ اعتدة مختلفة “.

وتابعت الخلية أن “قوة مشتركة من قيادة عمليات الانبار، شرعت بواجب تفتيش والقت القبض على احد المطلوبين وفق المادة ١/٤ ارهاب”.

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