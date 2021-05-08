2021/05/08 | 13:01 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

P077-359-256-320-0a056

حدّدت وزارة التجارة موعد المباشرة بتطبيق قرار إضافة مادتي معجون الطماطم والبقوليات.

وقال وزير التجارة علاء الجبوري، لوكالة الأنباء العراقية إن “الوزارة ستبدأ من يوم غد الأحد بالإجراءات القانونية والفنية لتطبيق القرار وتنفيذه خلال فترة قريبة جداً”، مؤكداً أن “الموضوع يتطلب جملة من الإجراءات الإدارية لغرض حسم الموضوع والاتفاق مع إحدى الشركات المتخصصة وفق ما مقرر للموازنتين العامة للدولة والخاصة بالبطاقة التموينية”.

وأشار الى أن “قرار مجلس الوزراء لدعم البطاقة التموينية، تضمن إضافة مادتي معجون الطماطم والبقوليات (العدس والفاصولياء) أو (الحمص والفاصولياء)، وسيتم التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة للمباشرة بالعمل بدءاً من الشهر السابع أو الثامن المقبلين”.

وأضاف الجبوري، أن “المواد ستختلف بطبيعتها وفقاً لتطبيق ضوابط الفحص المختبري”، مؤكداً أنها “فرصة باتجاه تطوير نظام البطاقة التموينية وايصال المفردات بشكل متواصل للمواطن”، مبيناً أن “الأهم في هذا القرار، هو أنه في حال عجزت وزارة المالية في ايصال المبالغ المالية المخصصة لوزارة التجارة، فإن وزارة النفط ستكون ملزمة بدفع المبالغ ومستحقات العقود التي توقعها وزارة التجارة مع هذه الشركة”.

ولفت إلى أن “البطاقة التموينية أمام تحد وتحول جيد فيما لو تم التعاون في تطبيق قرار مجلس الوزراء، الذي يعد قراراً ايجابياً وكبيراً في إطار دعم البطاقة التموينية ودعم العائلات الفقيرة”، مؤكداً أن “كورونا والوضع الاقتصادي جعلا الحكومة أمام تحد كبير وحاجة ماسة لإقرار قرارات جوهرية ومهمة تندرج في إطار خدمة العائلات الفقيرة والمحافظة على قوتها اليومي، حيث تشكل البطاقة التموينية أولوية لدى المواطن العراقي الفقير والعائلات التي تعيش تحت خط الفقر”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحديد موعد تطبيق قرار إضافة مادتي معجون الطماطم والبقوليات للتموينية) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحديد موعد تطبيق قرار إضافة مادتي معجون الطماطم والبقوليات للتموينية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).