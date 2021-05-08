القبض على متهم بالقتل بعد /25/ عاما من وقوع الجريمة في الديوانية

2021/05/08 | 13:01 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الديوانية/ نينا / القت شرطة محافظة الديوانية القبض على متهم بارتكاب جريمة قتل ، قبل /25/ عاما.وقال مصدر في اعلام شرطة المحافظة :" ان مفارز مكافحة اجرام الحمزة الشرقي القت القبض على متهم بجريمة قتل بسبب خلافات على ارض زراعية ، قبل 25 عاما ".واضاف " تم اجراء كشف الدلالة وتصديق اقوال المتهم قضائيا"./ انتهى

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