مسؤول إيراني: يجب اغلاق كاميرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية

2021/05/08 | 13:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني مجتبى ذو النور، الى وقف جميع اشكال التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في حال عدم توصل محادثات فيينا إلى نتيجةٍ بحلول الثالثَ عشر من آيار الجاري.

ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء عن ذو النور دعوتَه الى إغلاق ِ كاميرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المنشآت النووية، واتلافِ مقاطع الفيديو المسجلة في الأشهر الثلاثة الماضية، في حال عدم التوصل ِ الى نتائجَ في محادثات فيينا، مضيفا ان تلك المحادثات أصبحت استنزافية ً على حد تعبيره.

وكانت إيران قد علقت في شباط الماضي التطبيقَ الطوعيَ لبروتوكول معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، لكنها أبقت كاميراتِ الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المنشآت النووية الإيرانية، على الرغم من عدم ِ تسليمه أيَ فيلم في المدة الماضية.

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