الأمم المتحدة: ما يحدث في حي الشيخ جراح يُعد جرائم حرب

2021/05/08 | 13:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الانسان إن ما تقوم به إسرائيل ضد أهالي حي الشيخ جراح في القدس الشرقية يرقى الى جرائم الحرب.

وقال المتحدث باسم المفوضية السامية روبرت كولفیل إن القدس الشرقية لا تزال جزءا من الأراضي الفلسطينية ويسري عليها القانون الإنساني مشددا على ضرورة احترام السلطات الإسرائيلية للممتلكات الخاصة بالفلسطينيين وبالاراضي المحتلة خاصة وانها محمية من المصادرة ولا يمكن لإسرائيل فرض قوانين خاصة بها داخل الأراضي الفلسطينية بما في ذلك القدس الشرقية فيما لفت الى أن عمليات الاخلاء القسري تنتهك الحق في السكن والخصوصية وحقوق الانسان لجميع المواطنين الذين تم اجلاؤهم.

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