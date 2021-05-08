النصيري يعلن صدور كتابه الجديد ( الاقتصاد العراقي..تحديات الانهيار واستراتيجية النهوض )

2021/05/08 | 13:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

اعلن المستشار الاقتصادي والمصرفي لرابطة المصارف الخاصة العراقية سمير النصيري، اليوم السبت، صدور كتابه الجديد الموسوم ( الاقتصاد العراقي ..تحديات الانهيار واستراتيجية النهوض) عن مركز باليت للطباعة والنشر وتم ايداع نسخ منه في دار الكتب والوثائق في بغداد.

وقال النصيري في حديث صحفي، ان الكتاب يشخص بالتحليل والدراسة التحديات التي يعاني منها الاقتصاد العراقي مؤكدا ان استراتيجية النهوض واصلاح الاقتصاد العراقي بعد مرور كل هذه السنوات من المعاناة والازمات تحتاج الى جهود استثنائية وبرامج وآليات واجراءات حكومية بالمشاركة مع القطاع الخاص والكفاءات الوطنية المتخصصة والاهم هو النوايا الصادقة والحقيقية للتغيير نحو النهوض الاقتصادي المنشود .

واشار الى ان مايدعم ذلك فسح المجال للخبرات الوطنية ذات الاختصاص بالمساهمة والمشاركة في رسم وتنفيذ استراتيجية التحول والاصلاح الاقتصادي خلال السنوات العشرة المقبلة مع التركيز على ايجاد حلول ومعالجات سريعة لتمكين عناصر تنفيذ النهوض الاقتصادي وان تكون هذه المعالجات ذات اثر سريع لخلق الاستقرار في النظام المالي والنظام النقدي واعادة السيطرة على توزيع المال العام والتخلص من سوء الادارة واختيار الرجل المناسب في المكان المناسب وبذلك سوف يسهل ذلك الطريق لتنفيذ استراتيجية النهوض كهدف مركزي وفقا لرؤية العراق 2030 .

واضاف : لذلك كانت لي رؤيتي الخاصة لتجاوز تحديات الانهيار تحقيق النهوض الاقتصادي الناجز وقد اوضحتها بالتشخيص والتحليل والمقترحات من خلال الدراسات والمقالات المثخصصة والمنشورة في مؤلفاتي السابقة الصادرة خلال السنوات ( 2015‐2019 ).



ولايماني بان مستقبل العراق يجب ان يتناسب مع طموحات شعبه الصابر وكفاءاته الاقتصادية وان يحتل موقعه الطبيعي اقتصاديا بين دول المنطقه والعالم .

واوضح النصيري، استمريت بالعطاء الفكري بتقديم الدراسات والمقالات الاقتصادية في عام 2020 و2021 على طريق الاصلاح والنهوض الاقتصادي والتي ضمنتها في كتابي التاسع الجديد ب(156 صفحة ) وبثلاثة فصول و 34 مبحثا وملحق بالوثائق تتضمن التقرير الاخير للبنك الدولي ( النهوض من واقع الهشاشة)الصادر في 2021 انطلاقا من الحرص والشفافية على عرض اراء المنظمات الدولية مع تحفظنا على بعض الرؤى والمعالجات المطروحه فيها وقانون الموازنة العامة لعام 2021 الصادر عن مجلس النواب .وقد تضمنت فصول الكتاب المحاور التالية :‐١ولا‐ الاقتصاد الوطني‐ التحديات ومنهجية النهوض والاستقرار الاقتصاديثانيا‐السياسة النقدية واستراتيجية الاصلاح المصرفيثالثا‐القطاع المصرفي في مواجهة الازمة الاقتصادية وختم النصيري حديثه بتمنياته ان يتم مناقشة ودراسة ماتضمنه الكتاب من المختصين وتقويم ماورد فية من مقترحات لتجاوز ازماتنا الاقتصادية ويذكر ان كتاب النصيري الجديد هو الكتاب التاسع وسبق ان صدرت للمؤلف ثمانية كتب جميعها تبحث في الاصلاح الاقتصادي والمصرفي.

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