الذهب يصل لأعلى مستوى منذ 6 أشهر

2021/05/08 | 13:19 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ ارتفعت أسعار الذهب، اليوم السبت، إلى مستويات قياسية هي الأعلى منذ 6 أشهر، لتحقق بذلك أفضل أداء أسبوعي خلال هذه الفترة.وقالت شبكة “سي إن بي سي” إن أسعار الذهب ارتفعت لأكثر من 1% بعد تراجع غير متوقع في نمو الوظائف الأمريكية في أبريل/نيسان سرع من خسائر الدولار وعوائد سندات الخزانة.وارتفع السعر […]

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