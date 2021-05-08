الإعلام الأمني: القبض على 73 مطلوبا في 3 محافظات


الإعلام الأمني: القبض على 73 مطلوبا في 3 محافظات
2021/05/08 | 13:20 - المصدر: المركز الخبري
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد /المركز الخبري الوطني أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، القبض على 73 مطلوبا في 3 محافظات.

وقالت الخلية في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني” إن “قوة مشتركة من قيادة عمليات البصرة تلقي القبض على […]

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