2021/05/08 | 13:20 - المصدر: المركز الخبري
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد /المركز الخبري الوطني أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، القبض على 73 مطلوبا في 3 محافظات.
وقالت الخلية في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني” إن “قوة مشتركة من قيادة عمليات البصرة تلقي القبض على […]
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وقالت الخلية في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني” إن “قوة مشتركة من قيادة عمليات البصرة تلقي القبض على […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإعلام الأمني: القبض على 73 مطلوبا في 3 محافظات) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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