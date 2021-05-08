2021/05/08 | 13:26 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحذيرات..حزب بارزاني يسعى لتأجيج الأوضاع في سهل نينوى لاغراض انتخابية

اتهم السياسي الشبكي سعد القدو، السبت، الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود بارزاني بمحاولات تأجيج الأوضاع الأمنية في سهل نينوى لأغراض سياسية.

وقال القدو إنه “مع اقترابنا من الانتخابات وموعد إقامتها بدأت الأحزاب الكردية وتحديدا الحزب الديمقراطي الكردستاني وعبر وسائل إعلامه وتصريحاته سياسيه بمحاولة تأجيج الأوضاع في سهل نينوى”.

وأضاف أن “الهدف من تأجيج الأوضاع الغرض منه إرباك الوضع الأمني بهدف محاولة الحصول على أصوات أبناء سهل نينوى، في ظل عدم وجود تأييد شعبي للحزب الديمقراطي ومرشحيه”.

وأشار إلى أن “الوضع الأمني مستقر جدا في سهل نينوى ولن نسمح بهذه المحاولات البائسة التي تهدف لنشر الذعر والرعب في صفوف الأهالي، فلايوجد أي خطر على مناطقنا بوجود أبناء الحشد الشعبي”.

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