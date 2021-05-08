العراق يستعيد 7 قطع أثرية من هولندا

2021/05/08 | 13:32 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت وزارة الخارجية العراقية، استعادة 7 قطع أثرية من الجانب الهولندي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف في بيان مقتضب إن ” سفارة جمهوريَّة العراق لدى لاهاي تتسلّم (7) قطع أثرية من الجانب الهولندي”.

واوضح ان “القطع تمَّ ضبطها من قبل هيئة المعلومات والتراث في مملكة هولندا”.

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