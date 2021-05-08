المرور: رفع الحجز الإلكتروني في مجمعات تسجيل المركبات في بغداد

2021/05/08 | 13:32 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت مديرية المرور العامة، رفع الحجز الإلكتروني في مجمعات تسجيل المركبات في بغداد.

وذكرت المديرية في بيان أن “مدير المرور العام اللواء الحقوقي طارق اسماعيل حسين، أمر برفع الحجز الإلكتروني في مجمعات تسجيل المركبات واصدار اجازة السوق في بغداد وذلك بسبب تحسن موقف المراجعة والأنسيابية المتحققة في اكمال المعاملات”.

واوضح انه “بأمكان المواطنين كافة ممن لديهم اي معاملة في دوائر المرور في بغداد بالمراجعة مباشرتاً واعتباراً من يوم الغد الأحد المصادف ٢٠٢١/٥/٩ “.

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