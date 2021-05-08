كركوك .. سامان ابو بكر يستعد لاقامة معرضه الشخصي

2021/05/08 | 13:35 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستعد الفنان التشكيلي سامان ابو بكر في اقامة معرضه الشخصي الخاص بالطبيعة بعد اكماله من انجاز لوحاته .

وقال ابو بكر في تصريح لـ PUKmedia انه يستعد في اقامة معرضه الشخصي في محافظتي كركوك والسليمانية، مشيرا الی ان المعرض سیكون حول المناظر الطبيعية الخلابة في كوردستان .

وبين الفنان سامان ابو بكر ان 26 لوحة فنية اكتملت وباحجام مختلفة وبالوان زيتية جاهزة لغرض اقامة المعرض الذي سيكون مصدرا مهما في جلب انظار الفنانين و المثقفين لتلك المشاهد من الطبيعة التي تحتضنها كوردستان الحبيبة .

يذكر ان الفنان التشكيلي سامان ابو بكر عمل نصبا للفنان الراحل الكوردي الكبیر علي مردان مؤخرا وتم ازاحة الستار علی النصب في مراسيم خاصة جرت في باحة المركز الثقافي بمدينة كركوك .

PUKmedia / كركوك / رزكار شواني

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