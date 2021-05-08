صحة السليمانية: المواطن بات على دراية تامة بمخاطر فايروس كورونا

2021/05/08 | 13:35 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد المدير العام لصحة محافظة السليمانية، اليوم السبت، ان المواطن في إقليم كوردستان بات على دراية تامة حول مخاطر انتشار فايروس كورونا.

وقال الدكتور صباح هورامي خلال مؤتمر صحفي عقده بمناسبة اليوم العالمي لمرض الثلاسيميا وتابعه PUKmedia: ان فايروس كورونا جائحة انتشرت بشكل كبير في جميع انحاء العالم.

واضاف: نحن نرى بانه ليس من الجيد اعادة التعليمات الصحية ولا حاجة للارشادات لان المواطنين يلتزمون بالتعليمات الصحية وهم باتوا على دراية تامة بمخاطر انتشار فايروس كورونا.

وتابع: يجب على المواطنين حماية انفسهم والالتزام بالتعليمات الصحية ولايجوز ان ينتظر المواطن صدور التعليمات الحكومية وفرض حظر التجوال بل يجب عليه وقاية نفسه بنفسه.

واشار الى ان اللقاح هو الطريق الافضل لتقليل نسبة الاصابات ومواجهة انتشار فايروس كورونا، وقال: لم نسجل اية اعراض جانبية خطيرة بعد استخدام اللقاح من قبل المواطنين، ونحن ندعو المواطنين الى التوجه الى منافذ التلقيح واستلام اللقاح للوقاية من اصابتهم بفايروس كورونا.

‌PUKmedia خاص

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