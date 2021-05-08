الديوانية: القبض على متهم بالقتل بعد 25 عاما من الجريمة

2021/05/08 | 13:35 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلنت شرطة الديوانية، السبت، كشف جريمة قتل حصلت قبل 25 عاما والقاء القبض على منفذها.

وذكرت الشرطة في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه (8 ايار 2021)، انه "بإشراف مباشر من قبل قائد شرطة محافظة الديوانية والمنشآت اللواء الحقوقي حيدر حسن منخي ومتابعة مدير قسم مكافحة الإجرام العقيد حسين رشاد، تمكنت مفارز شعبة مكافحة اجرام الحمزة من القاء القبض على أحد المتهمين بالقتل والذي يبلغ من العمر ٦٣ سنة".

واضاف البيان ان "المتهم اعترف أثناء التحقيق بارتكابه جريمة قتل مواطن حصلت في العام ١٩٩٦ في قضاء الحمزة بسبب خلافات على أرض زراعية بعد أن قام برميه بعدة اطلاقات نارية من سلاح بندقية كلاشنكوف حيث تم اجراء كشف الدلالة على محل الحادث وتصديق اقواله قضائيا ليتم إحالته إلى القضاء حتى ينال جزائه العادل".

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