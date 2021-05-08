2021/05/08 | 13:38 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العثور على ١٢ صاروخا وعبوات وصواعق بجزيرة نينوى) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العثور على ١٢ صاروخا وعبوات وصواعق بجزيرة نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).