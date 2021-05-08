الصحاف: استلمنا 7 قطع اثرية من الحكومة الهولندية

2021/05/08 | 13:43 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة الخارجية، اليوم السبت، عن تسلم 7 قطع أثرية من الحكومة الهولندية.وقال المُتحدّث باسم الوزارة أحمد الصحّاف في بيان، إن “سفارة جمهوريَّة العراق لدى لاهاي تتسلّم (7) قطع أثرية من الجانب الهولندي، إذ تمَّ ضبطها من قبل هيئة المعلومات والتراث في مملكة هولندا”.

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