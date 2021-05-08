وزير الصناعة يعلن الاتفاق على إيصال الماء والكهرباء للمدينة الصناعية في ذي قار

2021/05/08 | 14:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلن وزير الصناعة والمعادن منهل عزيز الخبار، اليوم السبت، الاتفاق على إيصال الماء والكهرباء للمدينة الصناعية في ذي قار.وقال الخباز خلال مؤتمر صحفي مشترك مع محافظ ذي قار احمد الخفاجي تابعه […]

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