2021/05/08 | 14:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص العراق يدين اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى المركز الخبري الوطني.

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