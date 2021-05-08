2021/05/08 | 14:17 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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الكعبي يطالب المجتمع الدولي بالتحرك ضد الانتهاكات الصهيونية في القدس » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 14:10

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