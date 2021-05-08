تشمل مستفيدين جدد.. تعليمات جديدة من مصرف الرافدين بشأن قروض الترميم

2021/05/08 | 14:24 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلن مصرف الرافدين، اليوم السبت، عن شمول الموظفين ومنتسبي القوات الأمنية الموطنة رواتبهم بقروض ترميم وتأهيل الدور السكنية.وأوضح المكتب الإعلامي للمصرف في بيان اليوم السبت، أن مدة التسديد لتلك القروض تصل إلى عشر سنوات.وأضاف مصرف الرافدين …

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