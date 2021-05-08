بيان رسمي من العراق حول قضية ’الشيخ جراح’ وأحداث العنف في القدس

2021/05/08 | 14:27 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أدانت وزارة الخارجية، السبت، احداث العنف التي رافقت اقتحام القوات الاسرائيلية المسجد الاقصى.

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وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (8 آيار 2021)، إن "الحكومة العراقيّة، تُدينُ إقتحام قوّات الإسرائيليّة المسجد الأقصى، وممارسة أعمال الترويع وبثِّ الذُعرِ بين صفوف المصلّينَ الفلسطينيين".

واكدت الوزارة "تضامن حكومة وشعب العراق مع أبناء القدس الشريف، ونطالبُ بوقفِ الهجمات العدائيّة على الآمنين".

وجددت الخارجية موقف العراق "الثابت والمبدئي من القضيّة الفلسطينية، التي كانت ولاتزال قضيةٌ محوريّة".

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