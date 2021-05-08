2021/05/08 | 14:27 - المصدر: الشرقية
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الشرقية.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ابو الغيط : الاستفزازات الاسرائيلية للفلسطينيين يتطلب تحركا دوليا) نشر أولاً على موقع (الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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