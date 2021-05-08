الاعرجي: لا يوجد أي قوات اجنبية قتالية داخل قاعدة بلد الجوية

2021/05/08 | 14:33 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفى مستشار الامن الوطني قاسم الاعرجي وجود قوات اجنبية داخل قاعدة بلد الجوية بمحافظة صلاح الدين.

وأكد الاعرجي في تصريحات صحفية خلال زيارته لقاعدة بلد الجوية برفقة وفد أمني رفيع أكد عدم وجود اي قوات اجنبية قتالية داخل القاعدة باستثناء الشركات الاجنبية المدنية الموجودة وفق عقود رسمية مع الحكومة الاتحادية والتي تعمل على صيانة الطائرات الحربية وتدريب الكوادر العراقية على الجوانب الفنية الخاصة بأعمال الصيانة مشددا على ضرورة مواصلة جهود محاربة داعش ودعم الأجهزة الأمنية للحفاظ على الامن الداخلي وتعزيز مكانة العراق داخليا وخارجيا.

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