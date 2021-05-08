الخارجية العراقية تعلق على اقتحام المسجد الأقصى: نقف مع أبناء القدس الشريف

2021/05/08 | 14:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

علّقت وزارة الخارجية العراقية، اليوم السبت (089 أيار 2021)، على حادثة اقتحام المسجد الأقصى من قبل القوات الإسرائيلية، فيما أكدت أن الحكومة تقف وتتضامن مع أبناء القدس الشريف.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "الحكومة العراقيّة، تُدينُ اقتحام قوّات الإسرائيليّة المسجد الأقصى، وممارسة أعمال الترويع وبثِّ الذُعرِ بين صفوف المصلّينَ الفلسطينيين",

وأضاف البيان: "نؤَكِّد تضامن حكومة وشعب العراق مع أبناء القدس الشريف، ونطالبُ بوقفِ الهجمات العدائيّة على الآمنين، ونجدّدُ موقفنا الثابت والمبدئي من القضيّة الفلسطينية، التي كانت ولاتزال قضيةٌ محوريّة".

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