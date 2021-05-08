مستشار الأمن القومي: لاتوجد قوات أجنبية قتالية في قاعدة بلد

2021/05/08 | 14:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، السبت (8 ايار 2021)، عدم وجود قوات أجنبية قتالية في قاعدة بلد الجوية، مشيرا الى وجود شركات أجنبية مدنية تعمل على تدريب العراقيين في مجال صيانة الطائرات، وهي موجودة وفق عقود رسمية مع العراق.

ودعا الاعرجي اثناء تفقده للقاعدة فجر اليوم، حسب بيان للمستشارية، الى "دعم وجود هذه القاعدة، لمواصلة جهود محاربة داعش الإرهابي، وعلينا دعم الأجهزة الأمنية بكافة صنوفها، للحفاظ على الأمن الداخلي وتعزيز مكانة العراق داخليا وخارجيا".

وقال البيان، ان "الزيارة اتت بتوجيهٍ من القائد العام للقوات المسلحة، للإطلاع على أوضاعها الأمنية، حيث رافقه، وفد كبير من وزارة الدفاع، بحضور نائب قائد العمليات المشتركة، وقائد القوة البرية، ومعاون رئيس أركان الجيش للعمليات ومدير الاستخبارات العسكرية، ونائب قائد القوة الجوية".

واوضح البيان، ان "الأعرجي تفقد برفقة الوفد الأمني القاعدة الجوية بجميع أقسامها، واستمع الى إيجاز من قائد قاعدة بلد الجوية، اللواء الطيار ضياء الساعدي، عن عمل القاعدة وأقسامها، والتقى برفقة الوفد بالشركات الأجنبية العاملة في قاعدة بلد الجوية، مؤكدا أن هذه الشركات تقدم الخدمة للجانب العراقي، وهي تعمل وفق عقود رسمية عراقية".

واضاف، ان "الأعرجي التقى ايضا بعدد كبير من الشباب العراقي الموجود في القاعدة، ممن تدربوا واكتسبوا خبرة من هذه الشركات لصيانة عدد كبير من الطائرات العراقية".

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