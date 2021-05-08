الكعبي ينتقد الصمت الدولي ازاء ما تتعرض له مدينة القدس المحتلة من عمليات وحشية للإحتلال الإسرائيلي

2021/05/08 | 14:33 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ انتقد حسن كريم الكعبي عضو هيئة رئاسة مجلس النواب الصمت الدولي ازاء ما تتعرض له مدينة القدس المحتلة من جرائم وحشية وانتهاكات واسعة من قبل الكيان الصهيوني الغاصب طالت إخواننا المسلمين من الفلسطينيين داخل المسجد الاقصى يوم امس الجمعة .وأدان الكعبي في بيان الصمت الدولي المخزي وبعض ردود الأفعال الهزيلة لجهات أخرى إزاء هذه الانتهاكات التي تقترفها عصابات الكيان الصهيوني علنـآ وامام مرأى ومسمع جميع الدول والمنظمات الحقوقية والانسانية و كل وسائل الاعلام الدولي لتعري بذلك زيف الادعاءات للقوى التي تنادي بالديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان ، مشيرا ان ما يحصل الآن من اعمال دموية في مدينة القدس من عمليات تهجير قسري وهدم للدور ومجابهة مصلين داخل حرم المسجد بالرصاص والقنابل امر لا تقبله الإنسانية بكل صورها ولا تعاليم الأديان السماوية ، وهنا فعلى العالم ان يتيقن ان من يحتل ارض فلسطين هم عصابات ومرتزقة صنيعة الدول التي تنادي بالديمقراطية ولا علاقة لهم بأي دين .وطالب الكعبي مجلس الامن والأمم المتحدة بالتحرك السريع عبر تشكيل لجنة تقصي للحقائق واعتبار هذه الانتهاكات جرائم حرب وانتهاكات صارخة لأناس عزل ، مؤكدا ضرورة ان تكون هناك مواقف موحدة سواء تعبر عنها الدول العربية والإسلامية او الدولية وعدم الإكتفاء ببيانات هزيلة ، ساعدت بل ساهمت بشكل او بأخر في تمادي الكيان الصهيوني ، فضلا عن وجوب تحرك المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان لإيقاف هذه الانتهاكات عبر تواجدها داخل الأراضي المحتلة التي تعد خرق واضح لاتفاقية جنيف وجرائم حرب وابادة جماعية بموجب مبادئ وأحكام المحكمة الجنائية الدولية ويعاقب عليها القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.ودعا الكعبي الشعب الفلسطيني الى التكاتف والوحدة بوجه عدو الاديان والانسانية والسلام، مؤكدا ان العراق سيبقى داعما وبقوة لشعب ومقاومة فلسطين ولن يكون يوما في خندق المطبعين والقتله./انتهى ح

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