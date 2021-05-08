الحكومة العراقيّة تدين إقتحام قوات اسرائيليّة المسجد الأقصى

2021/05/08 | 14:33 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ ادانت الحكومة العراقيّة، إقتحام قوّات اسرائلية المسجد الأقصى، وممارسة أعمال الترويع وبثِّ الذُعرِ بين صفوف المصلّينَ الفلسطينيين.واكدت وزارة الخارجية في بيان تضامن حكومة وشعب العراق مع أبناء القدس الشريف، مطالبة بوقفِ الهجمات العدائيّة على الآمنين.وجددت الخارجية موقف العراق الثابت والمبدئي من القضيّة الفلسطينية، التي كانت ولاتزال قضيةٌ محوريّة./انتهى2

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