قاسم الاعرجي ينفي وجود قوات اجنبية في قاعدة بلد

2021/05/08 | 14:33 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى مستشار الامن الوطني العراقي قاسم الاعرجي، وجود اي قوات اجنبية داخل قاعدة بلد الجوية....

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