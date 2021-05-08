العراق يدين إقتحام قوّات الإسرائيليّة المسجد الأقصى

2021/05/08 | 14:34 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أدانت وزارة الخارجية، السبت، احداث العنف التي رافقت اقتحام القوات الاسرائيلية المسجد الاقصى.

وقالت الوزارة في بيان إن “الحكومة العراقيّة، تُدينُ إقتحام قوّات الإسرائيليّة المسجد الأقصى، وممارسة أعمال الترويع وبثِّ الذُعرِ بين صفوف المصلّينَ الفلسطينيين”.

واكدت الوزارة “تضامن حكومة وشعب العراق مع أبناء القدس الشريف، ونطالبُ بوقفِ الهجمات العدائيّة على الآمنين”.

وجددت الخارجية موقف العراق “الثابت والمبدئي من القضيّة الفلسطينية، التي كانت ولاتزال قضيةٌ محوريّة”.

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