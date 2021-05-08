محلل أمني يحمّل قوات دولية مسؤولية ضرب القواعد العسكرية في البلاد

2021/05/08 | 14:36 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حمّل محلل أمني، يوم السبت، قوات التحالف الدولي مسؤولية عدم اسقاط الطائرات المفخخة التي تستهدف القواعد العسكرية في العراق، مشيرا الى ان هنالك علامات استفهام كثيرة حول هذه المسألة.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني، في وقت سابق من اليوم السبت، سقوط طائرة مسيرة مفخخة على قاعدة عين الأسد الجوية في الأنبار دون خسائر.

وقال المحلل الأمني جاسم الموسوي خلال تصريح خاص لـ PUKmedia، يوم السبت، ان المنطق والقوة والمعطيات التي تشير الى ان التحالف في العراق هي التي تتحمل مسؤولية ما يحدث في اجواء العراق وهي التي تدافع او تساعد في الدفاع عن هذه الاجواء.

واضاف، ان هذا التغاضي عن وصول هذه الطائرات الى أهدافها فيه رسائل، مضيفا: اما التحالف او القوات الدولية المشتركة المتواجدة في العراق تتغاضى عن وصول هذه الطائرات المسيرة الى اهدافها، وبالتالي هو سجال وجدال بين هذه الدول مع بعضها البعض من اجل الاطاحة او جعل العراق مستنقع لاحدى الدول، او انها ترغب بارسال رسائل، مفادها ان العراق بلد غير مستقر وبحاجة الى القوات الاجنبية.

وتسائل الموسوي لماذا لم يكن هنالك موقفا حازما لهذه القوات لضرب هذه الاهداف قبل وصولها الى اهداف منها قاعدة عين الاسد، مردفا ان هنالك غاطس كبير سياسي كبير تقف خلفها اجندات سياسية، وانه لا يستطيع القول ان التحالف غير قادر على الوصول الى تلك الطائرات او صيدها، وهنالك علامات استفهام كثيرة من الممكن وضعها على عدم قدرة هذه الدول لرد مثل هذه الهجمات وتتصدى لها.

PUKmedia هاميار علي

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