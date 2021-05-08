الخزعلي يوجه اتهامات بشأن المفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي

2021/05/08 | 14:36 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اكد النائب عن ائتلاف الفتح فالح الخزعلي، السبت، ان لا مبرر لتأخير عودة المفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي، مشيرا الى ان المبالغ المخصصة للحشد تكفي لعودة 40 الفا منهم.

وكتب الخزعلي في تغريدة على تويتر، اليوم (8 ايار 2021)، ان "تعويضات الموظفين للحشد الشعبي في موازنة 21 تبلغ 3 ترليون وخمسمائة مليار تقريبا".

واضاف، ان "الرواتب الفعلية للموجودين حاليا لعدد 169 الف مجاهد وتصرف بأثر رجعي تبلغ 2 ترليون وثمانمائة وتسعة وثلاثون مليار".

واوضح، ان "المبلغ المتبقي يكفي لعودة (40 الف) من المفسوخة عقودهم لا مبرر لتأخير عودتهم انهم قضيتنا".

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