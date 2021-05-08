طائرة مفخخة تحرق مستودعاً في قاعدة عين الأسد و الاعرجي يؤكد خلو بلد الجوية من قوات امريكية

2021/05/08 | 14:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-(أ ف ب) – الزمان أعلن الجيش العراقي سقوط “طائرة مسيرة مفخخة” في وقت مبكر السبت على قاعدة عين الأسد الجوية التي تضم قوات أميركية وتقع في محافظة الأنبار.وأوضح التحالف الدولي لمكافحة الجهاديين في العراق بقيادة واشنطن أن الهجوم، وهو الرابع من نوعه في أقل من أسبوع، لم يوقع “أي ضحية”، لكنه تسبب […]

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